Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK Başkanı kaza geçirdi /25 Mayıs 2019 17:18

TÜİK Başkanı kaza geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan'ın içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Kaza bugün saat 09:30 sıralarında Ankara'da Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. 

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı yönüne giderken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 

Arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan hafif yaralanırken, şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yinal Yağan, Enerji Bakanlığı'ndan TÜİK'e tayin edilmişti.

BERAT ALBAYRAK'A YAKIN BÜROKRATLARDAN

Yağan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yinal Yağan, 2018 ekim ayında TÜİK'in enflasyon hesaplamasını yapan dairesinin başına getirilmişti. 

Yağan geçen ay TÜİK'e başkan olmuştu.  
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