TÜGVA'nın terliklerini, Ensar Vakfı'nın çilingirini belediye ödemiş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki belediye başkanının göre yaptığı dönemde hükümete yakınlığıyla bilinen TÜGVA ve Ensar Vakfı’na aktarılan paraları eleştirdi. “Bu dernekler için belediyenin bütün her şeyi sunulmuş” diyen Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin 250 milyon lira borcu olduğunu bildirdi.

Belediye ile TÜGVA arasında 25 yıllık protokol imzalandığı açıklayan Hürriyet, Protokole göre, TÜGVA'nın yapacağı bina, ya da diğer işlerini hep belediye yapacak. TÜGVA'nın terliklerini bile biz almışız. 3 bin liralık terlik alınmış" dedi. Hürriyet “Ensar Vakfı’nın çilingirini bile biz karşılamışız. Böyle vakıf, cemaat bir sürü dernek var. Ayna alınmış bin 510 liraya. Sırf karşılıksız kazandırmak için tüm ortak giderleri biz ödüyormuşuz” diye konuştu.





Hürriyet, belediyede işçilerin atılması iddialarını düzenlediği basın toplantısı ile cevaplandırdı. Toplantı sırasında atıldığı işçileri telefonla arayan Hürriyet, işçilerin kendi rızaları ile ayrılmak istediklerini söylediği anları basın mensupları ile paylaştı.





Bugün Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, Hürriyet makamında bir basın açıklaması düzenledi.Hürriyet açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"ADD'ye tüm imkânları sunsam olur mu?"





"TÜGVA ile 25 yıllık protokol imzalanmış. Diğer başkan dönemini de içine alıyor. TÜGVA'nın yapacağı bina, ya da diğer işlerini hem belediye yapacak. Ben ADD ve Çağdaş Yaşama Derneği'ni belediyenin tüm imkanlarını sunsam hoş olur mu? Bu doğru bir şey değil. Derneklere tabi yardım yapılır ama zaman zaman.





"TÜGVA'nın kira ödemesini durdurdum"





"TÜGVA'nın terliklerini bile biz almışız. 3 bin liralık terlik alınmış. Bunu sizlerin vicdanına sunuyorum. PS4, kitap seti, termos vs. 300 bine yakın sadece bir liste var. Kiralar ile birlikte 1 milyonu bulacağını biliyorum. Kirayı da biz ödüyormuşuz. Ben kirayı durdurdum."





"Hesapları temiz değil"





"Mesela Ensar Vakfı’nın çilingirini bile biz karşılamışız. Böyle vakıf, cemaat bir sürü dernek var. Ayna alınmış bin 510 liraya. Sırf karşılıksız kazandırmak için tüm ortak giderleri biz ödüyormuşuz. Bunlar tespit edebildiğimiz şeyler. Tam tespit ettiğim zaman kamuoyu ile paylaşacağız. Biz bunları araştırdığımız için bundan korkuyorlar ses çıkarılıyorlar. Hesapları temiz değil ondan dolayı korkuyorlar."





"İnce eleyip sık dokuyoruz"





"Belediyenin hak edişleri ile birlikte 250 milyon borç var. Partizanca yapılan birçok işçi alımı var. Biz bunların üzerinde çalışıp, yeni planlamalar da yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir stratejik plan ortaya koymamış lazım. Personeller diyor ki, 'Sibel hanım olsa bu müdürleri çoktan atardı. Sizi iyi dayanıyorsunuz' diyor. Burada dimdik bir şekilde duruyoruz. Biz ince eleyip sık dokuyoruz. Ciddi anlamda çalışıyoruz. Doğru bir sistem kurup, çalışmak istiyoruz."





"Belediyeden 10 işçinin atıldığı haberlerinin doğru olmadığını" dile getiren Hürriyet, 4 işçinin kendi istekleri ile işten ayrıldığını, bunların da 1 tanesinin zorunlu emeklilik ile ayrıldığını ifade etti.





Seçimlere sayılı günler kala belediyenin eski yönetimi tarafından çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında Şubat-Mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” dedi. Hürriyet şöyle devam etti:





"Huzuru bozanın karşısında duracağım"





Bugün sizlere iç döktüm. Bundan sonra yapacağımız işlerde size bilgi vereceğim. Mesela kültür müdürümüz değişecek. Yeni bir kültür müdür gelecek. Kadromuzu güçlendirecek bir isim gelecek. Görevden aldı demeyin. Şuanki kültür müdürümüze de sahip çıkıyoruz. Bir şeyler tespit edildikçe sizlere açıklama yapacağım. Ben bu kentte huzur istiyorum. Bu kentin huzurunu kim bozuyorsa onun karşısında duracağız" ifade etti.