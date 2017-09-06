Samanyolu Haber /Gündem / Tuğgenerale 1 yıl sonra tahliye /06 Eylül 2017 22:40

Tuğgenerale 1 yıl sonra tahliye

3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi...

SHABER3.COM

Antalya’da, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanıp hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan dönemin Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

Antalya'da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün olduğu gece Vali Münir Karaloğlu'nun konutunda bulunan dönemin Antalya 3'üncü Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile darbecilerin sözde Antalya Sıkıyönetim Komutanlığı'na atadığı Burdur eski 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz'ün yargılanmasına Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanıkların yargılandığı davanın 9'uncu celsesi iki gün sürdü.

Sanıklardan Mustafa Kaya, kendisinin 15 Temmuz gecesi Vali Münir Karaloğlu'nun talimatlarına uyduğunu söyledi. Kendisinin silah taşımayı bile sevmeyen bir kişi olduğunu belirten Kaya, tahliyesini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıklardan Mustafa Kaya'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, darbecilerin Antalya'ya sözde sıkıyönetim komutanı olarak atadığı Metin Karagöz ile ByLock kullandığı iddia edilen Ahmet Yurdagül'ün ise tahliye talebini reddetti. Duruşma ertelendi.
<< Önceki Haber Tuğgenerale 1 yıl sonra tahliye Sonraki Haber >>

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:06