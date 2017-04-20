Samanyolu Haber /Gündem / Tuğçe Albayrak cinayetinin faili sınır dışı edildi /20 Nisan 2017 18:16

Tuğçe Albayrak cinayetinin faili sınır dışı edildi

Almanya'da üç yıl önce üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak'a yumruk atarak ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan Sanel M. cezasını çekmesinin ardından Sırbistan'a gönderildi.

Tuğçe Albayrak cinayetinin faili sınır dışı edildi

Almanya'nın Offenbach kentinde Tuğçe Albayrak'ı öldüren 20 yaşındaki Sanel M. bugün Frankfurt Havalimanı'ndan ülkesi Sırbistan'a gönderildi. Sınır dışı işlemini Wiesbaden'daki Göç ve Mülteci Dairesi doğruladı.
Darmstadt'daki yerel mahkeme Sanel M.‘yi Haziran 2015'te Albayrak'a yumruk atarak ölümüne sebep olmaktan suçlu bulmuştu. Mahkeme zanlı 18 yaşın altında olduğu için üç yıl hapis cezası vermişti. Sanel M. cezasını Wiesbaden Cezaevi'nde çekti.

Hessen Eyalet İdare Mahkemesi, Mart ayında Sanel M.‘nin cezaevinden çıktıktan sonra Sırbistan'a sınır dışı edilmesine karar vermişti. Mahkeme sınır dışı, oturum izninin uzatılmaması ve sınır dışı ihtarı yönünde alınan kararlara itiraz edilemeyeceğine de hükmetmişti. Kararda, Sanel M.'nin toplumsal güvenlik için bir tehlike olduğuna işaret edilmişti.
İlgili Yabancılar Dairesi, Sanel M.‘nin oturum iznini uzatmak için yaptığı başvuruyu daha önce reddetmiş ve suçluyu geçen yıl Eylül ayında sınır dışı etmek istemişti. Sanel M.'nin bu kararı engellemek için yaptığı başvuru ise Wiesbaden Mahkemesi'nin Yabancılar Dairesi'nin kararını onaylayan hükmü ile reddilmişti. 
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde yaşanan olayda bir grup genç kızı taciz eden Sanel M. ile tartışmış ve daha sonra olayın meydana geldiği restoranın otoparkında Sanel M.'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Aldığı darbe sonucu yere düşerek başını asfalta çarpan Albayrak girdiği komadan çıkamayarak iki haftalık yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetmişti.
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