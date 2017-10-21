'Tucson meet yourself'te Türk rüzgarı

Tucson'da yaşayan Amerikalılar'ın sabırsızlıkla beklediği festivalin ilgi çekici tarafı, profesyonellerin yanı sıra sanatını bir sergide, restoranda ya da sahnede sergileme imkanı bulamayanların kendisini ifade ettiği bir alan olmasıdır.







Türk yemek kültürünün ve sanatının klasikleri ile Tucson sakinlerini tanıştıran Sema Foundation bu yıl 9. kez festivale katıldı. Gözleme, baklava, kebap çeşitleri, kahve ve Maraş dondurmasının önünde oluşan uzun kuyruklar, Türk yemek kültürünün sevildiğini gözler önüne serdi.





Klasik Türk sanatlarından Ebru ve çini de yoğun ilgi gören sanatlar arasında yer aldı.

Tucson Meet Yourself’in kurucusu folklorist Jim Griffith festivali, Tucson gibi farklı etnik grupların olduğu bir toplumda yaşadığımız gerçeğin bir dramatizasyonu olarak değerlendirdi.





Birbirine saygı sloganıyla yola çıkan festival, kurulan dostluklarla sona erdi.



