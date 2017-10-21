Samanyolu Haber /Gündem / 'Tucson meet yourself'te Türk rüzgarı /21 Ekim 2017 15:20

'Tucson meet yourself'te Türk rüzgarı

Amerika’nın Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde her Ekim ayında düzenlenen festivalin bu yıl 46.'sı gerçekleştirildi. Tucson Meet Yourself bu yıl da farklı kültürleri sanat, yemek ve folklor şemsiyesi altında buluşturdu.

SHABER3.COM

Tucson'da yaşayan Amerikalılar'ın sabırsızlıkla beklediği festivalin ilgi çekici tarafı, profesyonellerin yanı sıra sanatını bir sergide, restoranda ya da sahnede sergileme imkanı bulamayanların kendisini ifade ettiği bir alan olmasıdır.

Türk yemek kültürünün ve sanatının klasikleri ile Tucson sakinlerini tanıştıran Sema Foundation bu yıl 9. kez festivale katıldı. Gözleme, baklava, kebap çeşitleri, kahve ve Maraş dondurmasının önünde oluşan uzun kuyruklar, Türk yemek kültürünün sevildiğini gözler önüne serdi.

Klasik Türk sanatlarından Ebru ve çini de yoğun ilgi gören sanatlar arasında yer aldı.
Tucson Meet Yourself’in kurucusu folklorist Jim Griffith festivali,  Tucson gibi farklı etnik grupların olduğu  bir toplumda yaşadığımız gerçeğin bir dramatizasyonu olarak değerlendirdi.

Birbirine saygı sloganıyla yola çıkan festival, kurulan dostluklarla sona erdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Tucson meet yourself'te Türk rüzgarı Sonraki Haber >>

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası

Gökçek CHP'li ilan edildi

Gökçek CHP'li ilan edildi

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:22