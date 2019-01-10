Samanyolu Haber /Gündem / TÜBİTAK'ta çürük bina skandalı /10 Ocak 2019 13:23

TÜBİTAK'ta çürük bina skandalı

Fay hattı üzerinde bulunan ve 1999 Marmara depreminde büyük yıkım yaşayan Kocaeli’deki TÜBİTAK yerleşkesindeki binaların depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

TÜBİTAK'ın Kocaeli’nin Gebze ilçesi yerleşkesi içerisinde yer alan lojmanların depreme karşı dayanıksız ve çürük olduğu yetkili bir firmaya yaptırılan incelemelerle ortaya çıktı. TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda; “kullanılan lojmanların depreme karşı dayanıksız olduğu ve ivedilikle boşaltılması gerektiği” belirtildi.

“İVEDİ OLARAK BOŞALTILMASI UYGUN BULUNMUŞTUR”

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, TÜBİTAK'ın gönderdiği yazıda dikkat çeken şu ifadeler yer aldı; “1999 Gölcük ve Düzce depremleri ile bölgede gelmesi beklenen bir deprem durumunda, lojman binalarının ciddi can kaybına sebebiyet vermemesi için, öncelikle oturanların bilgilendirilmesi ve sonrasında ise ivedi olarak boşaltılması uygun bulunmuştur.”

BUGÜNE KADAR İNCELEME YAPTIRILMAMIŞ

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 şiddetindeki Marmara Depremi’nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi içerisindeki lojmanlara bugüne kadar depreme dayanıklılık testinin neden yaptırılmadığı da merak konusu oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜBİTAK'ta çürük bina skandalı Sonraki Haber >>

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:05