TÜBİTAK'la ilişkileri dondurma kararı

Fransız bilim insanlarından Türkiye’yle ilişkileri ‘donduran’ karar.





Birgün gazetesi'nden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) 24-25 Nisan 2017 tarihlerindeki bilimsel konseyinde üç öneri oylandı. Bunlardan ilki Pınar Selek ile ilgili. Araştırma Merkezi, Pınar Selek’in defalarca bozulan mahkeme kararlarına rağmen yargı tarafından taciz boyutuna varan yargılamalarla karşı karşıya kaldığını belirttti. Pınar Selek ile dayanışma vurgusu yapan CNRS, Fransız hükümetinden Türkiye hükümetine uyarıda bulunması talep edildi. Açıklamada, “Pınar Selek’in maruz kaldığı baskı meslektaşlarının maruz kaldığı baskının sembolüdür” denildi.

