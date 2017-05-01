Samanyolu Haber /Gündem / TÜBİTAK'la ilişkileri dondurma kararı /01 Mayıs 2017 09:33

TÜBİTAK'la ilişkileri dondurma kararı

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, TÜBİTAK’ın ‘bilim insanlarının siyasi tasfiyesine’ dikkat çekerek oybirliğiyle ilişkileri dondurma kararını aldı.

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Fransız bilim insanlarından Türkiye’yle ilişkileri ‘donduran’ karar. 

Birgün gazetesi'nden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) 24-25 Nisan 2017 tarihlerindeki bilimsel konseyinde üç öneri oylandı. Bunlardan ilki Pınar Selek ile ilgili. Araştırma Merkezi, Pınar Selek’in defalarca bozulan mahkeme kararlarına rağmen yargı tarafından taciz boyutuna varan yargılamalarla karşı karşıya kaldığını belirttti. Pınar Selek ile dayanışma vurgusu yapan CNRS, Fransız hükümetinden Türkiye hükümetine uyarıda bulunması talep edildi. Açıklamada, “Pınar Selek’in maruz kaldığı baskı meslektaşlarının maruz kaldığı baskının sembolüdür” denildi.

TÜBİTAK'TAKİ TASFİYELER OYLANDI

İkinci oylamada ise TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu) akademisyenlere yönelik tasfiyesi ele alındı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, TÜBİTAK’ın özellikle 24 Mart 2017 tarihinde tüm bilimsel dergilere gönderdiği genelge ile Türk bilim insanlarına yönelik bir siyasi temizliğe giriştiği belirtildi. Bilimsel konsey, TÜBİTAK’ın bu uygulamaları göz önüne alınarak, CNRS’ten TÜBİTAK’la olan işbirliği anlaşmalarını gözden geçirmesini talep etti. Öneri oybirliği ile kabul edildi. 

CNRS 3’üncü oylamada bilimsel araştırmaları görüştü.

BAŞKAN 700 KİŞİYİ ATTIM DİYE ÖVÜNEREK ANLATMIŞTI

Eski TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, geçtiğimiz yıl kurumda hizmet hareketine yakın olduğunu 'düşündükleri' her branştan uzman 700 personeli ihraç ettiklerini övünerek anlatmıştı. Tasfiyeler sonrası hayvanat bahçesinden müdür atamasının yapıldığı kurumda eski Başkan Altunbaşak şunları demişti:

“Kurum içinde çok titiz bir çalışma yürütülerek paralel yapılanmayla ilgileri olduklarına kanaat getirdiğimiz 700 personel görevden uzaklaştırılmıştır” 
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