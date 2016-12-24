Samanyolu Haber /Gündem / TÜBİTAK projesi mi ilkokulda fişleme anketi mi? /24 Aralık 2016 14:49

TÜBİTAK projesi mi ilkokulda fişleme anketi mi?

Mersin Valiliği, TÜBİTAK yarışması kapsamında ortaokul ve liselerde "15 Temmuz darbe girişimi" konulu anket yapılmasına izin verdi. Çocuklar üzerinden ailelerin siyasi görüşleri hakkında bilgi toplamaya çalışacaklar...

SHABER3.COM

15 Temmuz konulu sokaklar, meydanlar, duraklar, köprülerden sonra sıra çocuklara geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir anaokulunda çocuklara 15 Temmuz piyesi yaptırılmasının ardından şimdi de Mersin Valiliği, TÜBİTAK yarışması kapsamında ortaokul ve liselerde "15 Temmuz darbe girişimi" konulu anket yapılmasına izin verdi.

Ankette “Darbecilere karşı tavrınız nedir?”, “15 Temmuz gecesi milli iradenin kazandığını düşünüyor musunuz?” benzeri 15 soru yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin Valiliği, Yahya Günsur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Refah Akış’ın TÜBİTAK proje yarışması kapsamında yapmak istediği ‘Hâkimiyet Milletindir’ projesi için ortaokul ve liselerde “15 Temmuz Darbe Girişimi’’ konulu anket yapılmasına onay verdi.

Ankette öğrencilere “Darbecilere karşı tavrınız nedir?”, “Darbe girişimine karşı halkın gösterdiği tepkiyi nasıl buluyorsunuz?”, “15 Temmuz gecesi demokrasinin yani milli iradenin kazandığını düşünüyor musunuz?” gibi toplam 15 soru bulunuyor.

Refah Akış, projesi için 4 ilçedeki okullarda anket çalışması yapmak istediğini Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Valiliği’ne bildirdi. Mersin Valiliği, Akış’ın talebine olur verirken Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 4 merkez ilçenin milli eğitim müdürlüklerine yazı yazarak anket çalışmasını duyurdu.

Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında öğretmen Refah Akış’ın anket çalışmasına, anketin sonuçlarını basılı ve dijital ortamda müdürlükle paylaşmak şartıyla izin verildiği de kaydedildi.
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