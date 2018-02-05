TTB üyelerinin tamamı serbest

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur'' başlığıyla yayımladıkları 'barış' açıklamasının ardından haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







?TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve diğer üyeler Ankara Adliyesi'ne getirilirken çok sayıda kişi destek için adliyede hazır bulundu.



