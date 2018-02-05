TTB üyelerinin tamamı serbest

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur'' başlığıyla yayımladıkları 'barış' açıklamasının ardından haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
?TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve diğer üyeler Ankara Adliyesi'ne getirilirken çok sayıda kişi destek için adliyede hazır bulundu.
Adliyede önce Sezai Berber, Taner Güren, Bülent Nazım Yılmaz ve Yaşar Ulutaş savcı karşısına çıkarıldı. Daha sonra Raşit Tükel, Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz'un ifadesi alındı. Ardından kararın toplu olarak açıklanacağı söylendi.
8 kişi Ankara Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.