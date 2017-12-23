TSK'yı tasfiye Yargıtay ve Danıştay'ı toptan saraya bağlama hamlesi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkacağıyla ilgili açıklamasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Bu süreçte yayımlanacak KHK’ların “önemli” olduğuyla ilgili açıklamalar geldi ama içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.







TSK'DA İHRAÇLAR PLANLANIYOR





Bazı Bakanların açıklamaları ve kulislere yansıyan bilgilere göre 2 yeni KHK yaklaşık 150 maddeden oluşacak. Çok kapsamlı olacağı konuşulan KHK’larda çok sayıda ihraç ve yine sınırlı sayıda da olsa bazı göreve iade kararları bekleniyor. İhraçların büyük kısmının Türk Silahlı Kuvvetlerinden olacağı konuşuluyor.





YÜKSEK YARGI DOĞRUDAN SARAYA BAĞLANACAK





Yeni KHK’larda yüksek yargıda da bir dizi yeni düzenleme yapılacağı konuşuluyor. MHP milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde dile getirdiği iddiaya göre, Yargıtay ve Danıştay’da üye sayısı arttırılacak. Ayrıca bir başka iddiaya göre darbe ve terör davalarının temyiz incelemesinin İstinaf’a gitmeden doğrudan Yargıtay’da yapılması sağlanacak. Bu şekilde davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacak. MHP, özellikle Yargıtay ve Danıştay üye sayısının arttırılmasına tepki göstererek, “bu düzenleme yanlıştır ama illa yapılacaksa bugün yapılması yanlıştır, terörle mücadele davaları bittikten sonra yapılmalıdır” demişti.





"CAZİBE MERKEZLERİ" KHK’DA





Yeni KHK’larda olacağı kesinleşen bir başka konu ise yine bütçe görüşmelerinde ortaya çıktı. Bir milletvekilinin 23 ilde kurulacak cazibe merkezleriyle ilgili sorusuna yanıt veren Bakan “Cazibe merkezleri programı çok yakında revize edilmiş olarak yürürlüğe girecek. Önümüzdeki KHK’larda bazı düzenlemeler var, o düzenlemeler yapılır yapılmaz Cazibe merkezleri programı, genel teşvik programının içerisinde güçlendirilmiş olarak hayata geçecek” dedi. Böylece bu konuyla ilgili düzenlemelerin KHK’da yer alacağı kesinleşti.





TAŞERON DÜZENLEMESİ KHK’YLA GELECEK





1 milyona yakın taşeron çalışanın beklediği kadro düzenlemesinin de KHK ile yapılması bekleniyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda “KHK” ifadesi hiç kullanılmadı ama yılbaşından önce bu düzenlemenin hayata geçirileceği ifade edildi. Meclis bütçe sonrası 18 günlük tatil kararı aldığı için, eğer düzenleme ertelenmeyecekse taşeron çalışana kadronun da KHK ile yapılacağı kesinleşti.





25 ARALIK MI 31 ARALIK MI?





KHK’ların ne zaman yayımlanacağı da merak konusu. Kulislerde 23 Aralık Pazartesi ve 31 Aralık Pazar günü öne çıkıyor. Yılın son günü yayınlanacağını söyleyenler taşeron düzenlemesine vurgu yaparak, bu tarihin sözleşmelerin yenilenme tarihi olduğuna dikkat çekiyor.