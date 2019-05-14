TSK'ya yeni operasyon

KOCAELİ'NDE 14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI





Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlattı.





Savcılık talimatı ile 5’i muvazzaf 3 üsteğmen, 6 astsubay ve 4 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına almak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gözaltı işlemi için belirlenen adreslere baskın düzenledi.





Kocaeli şehir merkezinin yanısıra İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da operasyon yapıldı.