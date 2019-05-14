Samanyolu Haber /Ekonomi / TSK'ya yeni operasyon /14 Mayıs 2019 10:20

TSK'ya yeni operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik soruşturmalarda bugün 47 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara ve Kocaeli'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada çoğu muvazzaf toplam 47 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda 3'ü helikopter pilotu 34 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 

KOCAELİ'NDE 14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

Savcılık talimatı ile 5’i muvazzaf 3 üsteğmen, 6 astsubay ve 4 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına almak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gözaltı işlemi için belirlenen adreslere baskın düzenledi. 

Kocaeli şehir merkezinin yanısıra İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da operasyon yapıldı.
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