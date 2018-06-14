Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan Menbiç açıklaması: ABD ile anlaştık, imzalar bekleniyor /14 Haziran 2018 10:49

TSK'dan Menbiç açıklaması: ABD ile anlaştık, imzalar bekleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD ile Menbiç planı üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. Buna göre anlaşma metninin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.

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TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart'ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."

Menbiç planına göre izlenecek yol haritasında buradaki YPG unsurlarının elinden silahların alınması dahil birçok maddenin bulunduğu belirtiliyor
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