TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü mevzilerine hava saldırısı düzenledi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan operasyonlarında Zap ve Metina bölgelerinin hedef alındığı ve hudut hattındaki üs bölgeleriyle karakollara saldırı hazırlığı yapan 11 PKK mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

TSK'nın bilgilendirmesine göre harekât kapsamında terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri imha edildi. Harekâta katılan uçak ve İHA'ların emniyetle üslerine döndüğüne de açıklamada yer verildi.