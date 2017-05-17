Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekâtı /17 Mayıs 2017 09:51

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. TSK'nın açıklamasında göre, operasyonda 11 PKK'lı öldürüldü.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü mevzilerine hava saldırısı düzenledi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan operasyonlarında Zap ve Metina bölgelerinin hedef alındığı ve hudut hattındaki üs bölgeleriyle karakollara saldırı hazırlığı yapan 11 PKK mensubunun öldürüldüğü belirtildi.
TSK'nın bilgilendirmesine göre harekât kapsamında terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri imha edildi. Harekâta katılan uçak ve İHA'ların emniyetle üslerine döndüğüne de açıklamada yer verildi.
<< Önceki Haber TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekâtı Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:44