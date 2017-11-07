TSK'da yeni dalga: 88 askere gözaltı

Merzifon merkezli başlatılan operasyonda başta Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı olmak üzere 12 ilde 53 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 muvazzaf astsubay daha olduğu belirtiliyor.







MUĞLA MERKEZLİ 12 İLDE OPERSAYON





Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada da bir kısmı meslekten ihraç edilen, bir kısmının da halen aktif görevde olduğu belirtilen 35 subay ve astsubay hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Muğla merkezli operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor.





Gözaltına alınanların deniz, hava ve jandarma komutanlıklarına bağlı, bir kısmı daha önce meslekten ihraç edilmiş personel oldukları kaydedildi.