TSK'da dikkat çeken general istifası

2017 Yüksek Aşkeri Şurasında tuğgeneralliğe terfi eden Akgülay, rütbesinde 1.5 yılı geride bırakmasının ardından emekliliğini istedi.



Havuz medyasında yer alan habere göre 2017 Şurası'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Merzifon Üs Komutanlığı'na atandı. Akgülay, 2018 Şurası'nda ise Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirildi ve bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu kendisine verildi.





Havuz medyasının haberinde Akgülay'ın emeklilik talebinin ise son dönemde TSK'daki tutuklamalarının hayli arttığı bir dönemde gelmesi 'dikkat çekici' olarak yorumlandı.





Haberde ayrıca Akgülay'ın 15 Temmuz'da görevini ihmal ettiği imasında da bulunularak hakkında bir dizi iddia sıralandı.





O dönemde Albay olan Akgülay, dare girişimi sonrası tutuklanmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı