Samanyolu Haber /Gündem / TSK Suriye'den çekiliyor /29 Mart 2017 22:32

TSK Suriye'den çekiliyor

Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım canlı yayında 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiğini "El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir." sözleriyle duyurdu. MGK bildirisinde de Türkiye'nin Suriye'den çekileceği açıklandı .

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İlk olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir” denildi.


Ardından da Başbakan Binali Yıldırım 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiğini "El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir." sözleriyle duyurdu.

Rakka'ya operasyon yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil. Yani Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG ile SDF ile PYD ile mi beraber olacakları, yoksa Türkiye ile beraber, ÖSO unsurlarıyla mı beraber olacaklar, bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler sanki, geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş gibi intibasını veriyor. Bu konu, amasız fakatsız yarın gelen ABD Dışişleri Bakanına söylenecek ve bu konudaki ABD'nin duruşunun tutumunun netleşmesi istenecek" açıklamasında bulundu.

Böylece 70'ten fazla askerimizin şehit olduğu Suriye harekatı resmen bitti. Suriye'den askerimiz ne zaman döneceği konusunda henüz bir netlik yok

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