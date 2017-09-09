TSK şehir çatışmaları için okul kuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Meskûn Mahal Muharebe Okulu kuruyor. Özellikle son dönemde strateji değiştirerek kent merkezlerine inen PKK’lılar, buralarda hendek ve barikatlar kurarak çatışmaları farklı alanlara taşımıştı. İlçe merkezlerindeki yoğun operasyonlarla Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında mahalle mahalle ilerlemek durumunda kalınması, TSK’yı harekete geçirdi.





Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş’in haberine göre yerleşim yerlerindeki operasyonlarda başarıyı artırmak için Meskûn Mahal Muharebe Okulu kuruluyor.





Okulun İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Piyade Okul Komutanlığı bünyesinde teşkilatlanması daha sonra ise bağımsız hale gelmesi planlanıyor.





Meskûn Mahal Muharebe Okulu’nda Sur, Şırnak, Cizre, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin’de meskun mahalde yaşanan çatışmalar incelenerek gerekli dersler çıkarılacak, bunun çözümü için eğitim verilecek.





TSK personeli, bu yönde ders veren okul bulunmaması nedeniyle Hollanda’da eğitim alıyor. Okulun NATO’ya akredite olmayı hedefleyerek buradaki askeri personele de eğitim verebileceği kaydedildi.