Samanyolu Haber /Gündem / TSK Menbiç'te devriyeye başladı /18 Haziran 2018 16:51

TSK Menbiç'te devriyeye başladı

TSK "Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı" açıklaması yaptı.

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NTV'nin aktardığına göre ABD ile Türkiye arasında üzerinde mutabakat sağlanan Menbiç haritası çerçevesinde Türk askerleri Menbiç'in dış mahallelerine girdi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberde Türk askerlerinin Menbiç'in dış mahallerine girdiğini gösteren görüntülere de yer verildi.

Ardından Anadolu Ajansı, TSK'nın Menbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini aktardı. Menbiç'teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarına girdi. TSK ve ABD, bu bölgede ABD üssünün de bulunduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye-koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdi. Söz konusu çalışma, yaklaşık 3 saat sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım da "Bugün itibarıyla askerimiz Münbiç'te de göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için çalışmaları Amerika ile yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Bunların üzerine TSK'dan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı" ifadesi kullanıldı.

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