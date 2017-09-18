Samanyolu Haber /Gündem / TSK duyurdu! Irak sınırında operasyon ve dev tatbikat /18 Eylül 2017 09:45

TSK duyurdu! Irak sınırında operasyon ve dev tatbikat

TSK, Irak sınırında Silopi-Habur sınır bölgesinde tatbikat başlattığını duyurdu. Habur sınır kapısının 'işlevi' Kuzey Irak'taki 'referandum' tartışması sonucu yeniden gündeme gelmişti.

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Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Irak sınırındaki Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi.
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