Samanyolu Haber /Gündem / TSK Bülbül belde merkezini aldı /01 Şubat 2018 18:02

TSK Bülbül belde merkezini aldı

TSK ile ÖSO'nun Afrin’in kuzeyindeki Bülbül belde merkezini ele geçirdiğini duyuruldu

SHABER3.COM

Afrin Harekatı kapsamında TSK ile ÖSO'nun Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyü ve Bülbül belde merkezini ele geçirdiği belirtildi.

Haberlere göre Afrin kırsalındaki köyler ile kritik Burseya Dağı'nda kontrolü sağlayan TSK ile ÖSO birlikleri, harekatın 13. gününde Afrin'in kuzeyinde Bülbül belde merkezini PYD/YPG'den aldı.

ALİ KAR KÖYÜNÜN ALINMASIYLA İKİ BÖLGE ARASINDA BAĞLANTI SAĞLANDI

Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hatta kontrol sağlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde TSK ile ÖSO, Afrin'in 5 beldesinde 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta almış oldu.

Buna göre Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele geçirildi.

?Harekatın yönünün, Afrin'in batısındaki Bafelyun Tepesi'ne çevrildiği söyleniyor. Burseya Dağı'na birkaç kilometre uzaklıkta olan Bafelyun Tepesi, TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

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