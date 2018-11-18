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TSK Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
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TSK Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
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18 Kasım 2018 20:47
TSK Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler ile birlikte kontrolü ele aldığı Suriye'nin Afrin kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı kaydedildi.
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