Samanyolu Haber /Gündem / TSK: Afrin'de bir asker şehit /05 Şubat 2018 19:33

TSK: Afrin'de bir asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Afrin Kuri Tepe bölgesinden gerçekleşen saldırı sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

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TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Saygılarımızla..

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı"
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