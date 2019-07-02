TSK, ABD ambargosuna karşı yedek parça depoluyor

Bloomberg'e konuşan iki yetkiliye göre ordu F-16 uçakları ve diğer donanımlar için yedek parça depoluyor.







Bu kararın sebebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulaması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Amerikan menşeli parçalara erişiminin sınırlanma ihtimali olduğu konuşuluyor.





Yetkililer hangi parçaların depolandığı ve stoğun ne kadar dayanacağı konusunda bir yorumda bulunmadı.





1974 AMBARGOSUNDA OLDUĞUNDAN DAHA HAZIR





Bloomberg'e konuşan kaynaklar parçaların depolanmasıyla beraber Türkiye'nin bu sefer 1974'te uygulanan ABD müeyyidelerine olduğundan daha hazır olacağını ifade etti.





ABD, Türkiye'ye 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından 4 yıl boyunca yaptırım uygulamıştı. Selcan Hacaloğlu'nun makalesinde bu müeyyidelerin hâlâ Türkiye'nin aklından çıkmadığı ifade edildi.





Habere göre bu parçaların ne zamandır depolandığı bilinmiyor.





Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti.





Trump bu buluşmada Barack Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını söylemişti.





TRUMP: KARIŞIK BİR KONU





Trump müeyyideler konusunda “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Hiç şüphesiz ki bu bir problem.” demişti.





Beyaz Saray daha sonra bu açıklamalarla çelişen bir biçimde, ABD liderinin Ankara'nın S-400 alımı ile ilgili ‘endişelerini’ dile getirdiği ifade edilmişti. ABD Kongresi (Temsilciler Meclis) bir süre önce Türkiye'ye müeyyide çağrısı yapan bir kanun tasarısını kabul etmişti.