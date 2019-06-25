Samanyolu Haber /Gündem / Trump görüşmesi öncesi ABD konsolosluk çalışanı ev hapsindeydi, artık serbest /25 Haziran 2019 12:58

Trump görüşmesi öncesi ABD konsolosluk çalışanı ev hapsindeydi, artık serbest

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da bir araya geleceğinin tartışıldığı bugünlerde, Türkiye'de bir konsolosluk çalışanı serbest bırakıldı.

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ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

ABD Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri takip etti.

Mahkeme, Nazmi Cantürk’ün ev hapsini kaldırıp, adli kontrol şartı yönünde karar verdi. Eşi Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk’ün adli kontrol şartı kaldırıldı.
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