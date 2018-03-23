Trump'un yeni danışmanı savaş yanlısı olarak biliniyor

Amerikaninsesi.com'un haberine göre Muhafazakar olan Bolton, Kuzey Kore’nin nükleer silah programı gibi konularda oldukça ‘şahin’ görüşlü biri olarak biliniyor.





Şubat ayında Amerika’nın Sesi’nin (VOA) Kore Servisi’ne konuşan Bolton, Pyongyang’ın müzakereleri yeniden başlatma girişimlerini, ‘propaganda stratejilerini devam ettirmekten başka bir şey değil, bu yoldan bir kaç kez geçtik ve her seferinde başarısız oldu’ diyerek yorumlamıştı.





Güney Kore’nin, Kuzey Kore’ye karşı olan olumlu açıdan bakan politikalarını eleştiren Bolton, VOA Kore Servisi’ne ayrıca şunları söylemişti: ‘Pyongyang’ın Amerika’yı vurabilecek nükleer silah geliştirme çabalarını engelleme konusunda zamanımız tükendi, geç kaldık. Ama Amerika savunma durumuna geçeceğine umarım Çin’i bir şey yapması konusunda ikna eder.’





VOA Kore Servisi’nin, Trump yönetiminde olası bir görev almak isteyip istemediğini sorduğu Bolton bu konuda sessiz kalmış ve ‘Bu tür sorulara hiç bir zaman yanıt vermem’ demişti.





Bolton şu anda muhafazakar Amerikan Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunun uzmanlarından biri, bir sermaye yönetimi şirketinde üst seviye danışman ve Fox News kanalının yorumcularından. John Bolton, Ulusal Silah Birliği NRA gibi birkaç muhafazakar politika merkezi ve lobi kuruluşunda da görev aldı.





Bolton, eski Cumhuriyetçi Partili başkanlar Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush yönetimlerinde görev yaptı. Adalet ve Dışişleri bakanlıklarında da güvenlik ve hukuki konularda diplomatlık yaptı.





En önemli olarak, George W. Bush döneminde Ağustos 2005’ten Nisan 2007’ye kadar ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yaptı.





BM Temsilciliği zamanında, BM’yi etkisi olmayan bir kuruluş olarak açıkça eleştirdi.





1980’lerden beri politika sahnesinde olan Bolton, 2001’de BM biyolojik silahlar anlaşmasının uygulama koşullarına karşıydı. Amerika’nın silah geliştirme birimlerinin kontrolden geçecek olmasının, Amerika’nın ulusal güvenliğine tehlike oluşturduğunu savunuyordu.





2003 yılında, Dışişleri Bakanlığı’nda nükleer silahlanmanın kontrolu ve uluslararası güvenlik birimlerinde görev yaparken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Il’i ‘tiransı bir diktatör’ olarak tanımlamış ve Kim’in kontrolu altındaki Kuzey Kore’deki hayat için ‘cehenneme benzer bir kabus’ demişti.





Anılarını yazdığı bir kitapta, Dışişleri Bakanlığı’ndaki en mutlu anının, Amerika’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulmasını onaylayan Roma Statute anlaşmasından desteğini çekmesi olarak tanımlıyor.





2009 yılında Bolton, İsrail- Filistin sorununun çözümü için, Gazze’nin Mısır kontrolu altına girmesini, Batı Şeria’nın da Ürdün topraklarının bir parçası olmasını önermişti.





Başkan Trump’ın uzun süredir beğendiği bir diplomat olan Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için 2017’de görev H.R. McMaster’a teklif edilmeden önce de düşünülmüştü.





Beyaz Saray’daki bu görev için Senato’nun onayı gerekmiyor.