Trump'un yalanladığı iade ve sınırdışı iddiasıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama

Dış politikayla ilgili Suriye konusunda önemli bir dönüş için Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Son dönemde Rusya ile yakınlaşan Ankara'nın Rusya'nın Ortadoğu'daki bir numaralı ortağı konumundaki Esad yönetimiyle masaya oturabileceği şartlar belli oldu.





Erdoğan'ın sürekli 'eli kanlı katil' olarak nitelediği ve resmi temasları kestiği Esad'la ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" dedi.





FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'NİN DURUMU





Katar'daki Doha Konferansı'nda konuşan Çavuşoğlu, Gülen'in ABD'den iade veya sınırdışı edilmesine ilişkin de iddiada bulundu.





Çavuşoğlu, ''ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Gülen ve diğer kişilerin' iadesi konusunda çalıştıklarını söyledi'' dedi.







G-20 zirvesi 1 Aralık'ta Arjantin'de toplanmıştı.





TRUMP İDDİAYI YALANLAMIŞTI



