Samanyolu Haber /Gündem / Trump'un yalanladığı iade ve sınırdışı iddiasıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama /16 Aralık 2018 15:52

Trump'un yalanladığı iade ve sınırdışı iddiasıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşar Esad'la çalışmayı değerlendirebileceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Trump'un geçen ay yalanladığı 'Gülen Hocaefendi'nin iadesi veya sınır dışı edilmesi' tartışmalarıyla ilgili de farklı konuştu.

SHABER3.COM

Dış politikayla ilgili Suriye konusunda önemli bir dönüş için Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Son dönemde Rusya ile yakınlaşan Ankara'nın Rusya'nın Ortadoğu'daki bir numaralı ortağı konumundaki Esad yönetimiyle masaya oturabileceği şartlar belli oldu. 

Erdoğan'ın sürekli 'eli kanlı katil' olarak nitelediği ve resmi temasları kestiği Esad'la ilgili konuşan Çavuşoğlu,  "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" dedi.

FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'NİN DURUMU

Katar'daki Doha Konferansı'nda konuşan Çavuşoğlu, Gülen'in ABD'den iade veya sınırdışı edilmesine ilişkin de iddiada bulundu.

Çavuşoğlu, ''ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Gülen ve diğer kişilerin' iadesi konusunda çalıştıklarını söyledi'' dedi.

G-20 zirvesi 1 Aralık'ta Arjantin'de toplanmıştı.

TRUMP İDDİAYI YALANLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise 17 Kasım tarihinde yayın kuruluşu NBC News'in, Beyaz Saray'ın Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığı yönündeki iddiasına yanıt vermişti. Trump gazetecilerin Gülen'in iadesiyle ilgili sorusuna "Hayır, böyle bir konu görüşülmekte değil" yanıtını vermişti.

NBC'nin haberinde, ABD yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yatıştırmak ve Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istediği, Gülen'in iadesinin de gündemlerinde olduğu öne sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'un yalanladığı iade ve sınırdışı iddiasıyla... Sonraki Haber >>

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:48