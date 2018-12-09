Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un özel kalem müdürü de bırakıyor /09 Aralık 2018 02:34

Trump'un özel kalem müdürü de bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yıl sonuna doğru görevinden ayrılacağını duyurdu.

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Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özel kalem müdürü için "Emekli olup olmayacağını bilmiyorum ama o harika bir adam." ifadesini kullanan Trump, Kelly'nin yerine kimin geleceğini ise daha sonra açıklayacağını belirtti. Kelly'nin yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Trump arasındaki zirvenin mimarlarından Joe Hagin de geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Kelly'nin yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in danışmanlarından Nicholas Ayers'in getirileceği öne sürüldü.

İddialara göre Amerikalı başkan, Ayers'e iki yıl özel kalem müdürü olarak görev yapmasını teklif ederken, 6 yaşlarında üçüz babası Ayers ise ailevi nedenlerden dolayı zaman konusunda çekinceli.

36 yaşındaki Ayers'in görevi kabul etmesi halinde, Jimmy Carter döneminde görev yapan 34 yaşındaki Hamilton Jordan'dan sonraki en genç özel kalem müdürü olacak.
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