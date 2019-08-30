Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un özel bilgilerini sızdıran asistanı istifa ettirildi /30 Ağustos 2019 11:41

Trump'un özel bilgilerini sızdıran asistanı istifa ettirildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana kişisel asistanlığını yapan Madeleine Westerhout, gazetecilere bilgi sızdırdığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

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Donald Trump’ın ailesiyle ilgili özel bilgileri basına sızdırdığı iddialarıyla gündeme gelen Madeleine Westerhout’un ABD Başkanı Danışmanlığı ve Oval Ofis Operasyonları Yöneticiliği görevlerinden istifa ettiği duyuruldu. Haber ilk olarak New York Times tarafından servis edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre; Trump, New Jersey eyaletinde Bedminster’da sahibi olduğu golf kulübünde tatil yaparken Westerhout da gazetecilerle gizli bir yemekte buluştu. Bu yemekte Westerhout, Trump’ın ailesine dair özel bilgileri paylaştı. Bu yemek de Beyaz Saray yetkilileri tarafından öğrenildi.

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Beyaz Saray görevlileri tarafından görev tanımının dışına çıkarak ‘özel kalem’ gibi hareket etmekle suçlanan Westerhout’un bu son hareketinin ‘bardağı taşıran son damla’ olduğu söyleniyor. Eski bir yetkili, Westerhout hakkında “İlk günden beri casustu, başkana olan yakınlığını kullanarak onun karşısında olan kesimlere yaltaklandı” yorumunu yaptı.

29 yaşındaki Westerhout’un odası, Oval Ofis’in hemen yanında bulunuyordu.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ve Madeleine Westerhout cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Donald Trump’ın 2016 başkanlık kampanyasına katılan pek çok kişinin o dönem Westerhout’a mesafeli yaklaştığı biliniyor.

Cumhuriyetçi Ulusal Komite’de görev yaparken Trump’ın takımına katılan Westerhout’un başkana çok da ‘sadık’ olmadığı iddia ediliyordu.
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