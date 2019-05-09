Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın oğlu resmi yazıyla ifadeye çağrıldı /09 Mayıs 2019 09:35

Trump'ın oğlu resmi yazıyla ifadeye çağrıldı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için Rusya soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

İlk olarak Axios adlı haber sitesi tarafından duyurulan resmi davet, ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuklarından biri için çıkarılan ilk resmi ifade çağrısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komitenin Trump'ın büyük oğlunu ifadeye çağırmasının gerekçesinin ise Trump Jr.'ın eylül 2017'de Senato Adalet Komitesinde Rusya soruşturmasıyla ilgili verdiği ifade olduğu belirtildi.

Söz konusu ifadesinde babasının Rusya'daki işlerini genişletme planıyla ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu aktaran Trump Jr.'ın aynı konuda yeniden ifadesine başvurulacak.

Buna gerekçe olarak da Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in aynı konuyla ilgili verdiği ifadede, "Trump Jr.'ın Rusya'daki tüm süreçlerden bütünüyle haberdar olduğunu" iddia etmesi gösterildi.

Aynı haberde Trump Jr.'ın daha önce gönüllü olarak Senato İstihbarat Komitesi önünde ifade verdiğini söylediği, şimdiki resmi ifade davetini ise anlamsız bulduğu kaydedildi.

Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da daha önce birkaç oturumda Senato'daki farklı komitelerde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak soruları yanıtlamıştı.

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişlerdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın oğlu resmi yazıyla ifadeye çağrıldı Sonraki Haber >>

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu

Suudi Prens ikram edilenin 'Türk kahvesi' olduğunu öğrenince içmeyi reddetti

Suudi Prens ikram edilenin 'Türk kahvesi' olduğunu öğrenince içmeyi reddetti

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni YSK yorumu

Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

Sokaktaki vatandaş YSK kararına ne diyor?

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!

Abi sen ne kadar kaldın yurt dışında!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:16