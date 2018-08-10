Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un kayınpederi ve kayınvalidesi ABD vatandaşı oldu /10 Ağustos 2018 12:17

Trump'un kayınpederi ve kayınvalidesi ABD vatandaşı oldu

ABD'de first lady Melania Trump'ın Slovenya doğumlu anne ve babası Viktor ve Amalija Knavs'ın New York'ta vatandaşlık yemini ettikleri belirtildi.

SHABER3.COM

Avukatları, müvekillerinin daha önce kızları Melania Trump'ın sponsor olduğu yeşil kartlarla ABD'de yaşadıklarını belirtti.

Başkan Trump geçmişte aile bağları üzerinden "zincirleme" göçmenliğe karşı çıkmıştı.

Trump, kan bağı yerine profesyonellere öncelik veren liyakata dayalı bir puan sisteminden yana olduğunu söylemişti.

Melania Trump, mankenlik yaptığı sırada 2001 yılında "olağandışı yeteneğe" sahip olanlara verilen Einstein vizesiyle ABD'ye girmiş ve 2006'da ABD vatandaşı olmuştu.

ABD'deki göçmenlik yasalarına göre, Melania Trump'ın anne ve babasının vatandaşlığa başvurmadan önce en az beş yıl boyunca yeşil kartla ülkede yaşamaları gerekiyor.

Vatandaşlık törenine katılan avukatları Michael Wildes dışarıda bekleyen gazetecilere, beş yıl bekleme gerekliliğinin yerine getirildiğini söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kan bağı temelindeki ölçü "göçmenlik sürecinin temel dayanağı" diye tanımlayan Wildes, çiftin bu yolla vatandaşlık alıp almadığı sorulduğunda ise "Öyle sanıyorum" yanıtını verdi.

Trump ise sık sık ABD'nin göçmenlik yasalarına saldırıyor ve "dünyadaki en aptal göç yasaları" diyor.

Viktor Knavs Slovenya'nın Sevnica kentinde otomobil satıcılığı yapıyor, eşi Amalija da bir tekstil fabrikasında çalışıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'un kayınpederi ve kayınvalidesi ABD vatandaşı oldu Sonraki Haber >>

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:56:33