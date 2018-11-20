Trump'un göçmenlerle ilgili kararına yine mahkeme freni

San Francisco Bölge Yargıcı Jon Tigar, Trump bildirisine karşı geçici bir sınırlama emri çıkardı.







ABD Başkanı Donald Trump, bunun bir 'ulusal güvenlik' meselesi olduğunu belirtmiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suç ve büyük problemlere neden olduğunu savunarak, "Evinize gidin!" ifadesini kullanmıştı.





Trump ayrıca, yalnızca ABD'ye resmi kontrol noktalarından gerekli belgelerle gelenlerin iltica başvurusunda bulunabileceğini söylemişti.







Yargıç Tigar, 1965 Göç ve Vatandaşlık Yasası'nın, ABD'ye varan herhangi bir yabancının iltica başvurusunda bulunabileceğini yazdığını hatırlattı ve "Başkanın yetkisi ne kadar geniş olursa olsun, bu ona göçmenlik yasasını değiştirebilme gücünü vermez" dedi.





HALK GÖÇMENLERİ PROTESTO ETMİŞTİ





Orta Amerika'dan ABD'ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede gerginlik yaşandığı biliniyor. Orta Amerikalı göçmenlerin Tijuana'yı terk etmesini isteyen yüzlerce kent sakini sokaklara döküldü. ABD ve Meksika sınır geçişinde asker sayısını ve güvenliği artırdı.





Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.





Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.







Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 5 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı kararı almıştı. ABD Yüksek Mahkemesi kararı onaylamıştı.