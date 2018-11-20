Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un göçmenlerle ilgili kararına yine mahkeme freni /20 Kasım 2018 12:31

Trump'un göçmenlerle ilgili kararına yine mahkeme freni

ABD Yargısı, ABD Başkanı Donald Turmp'ın Meksika sınırından yasadışı geçen göçmenlerin geçişini kısıtlayan kararını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

SHABER3.COM

San Francisco Bölge Yargıcı Jon Tigar, Trump bildirisine karşı geçici bir sınırlama emri çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, bunun bir 'ulusal güvenlik' meselesi olduğunu belirtmiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suç ve büyük problemlere neden olduğunu savunarak, "Evinize gidin!" ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, yalnızca ABD'ye resmi kontrol noktalarından gerekli belgelerle gelenlerin iltica başvurusunda bulunabileceğini söylemişti.

Yargıç Tigar, 1965 Göç ve Vatandaşlık Yasası'nın, ABD'ye varan herhangi bir yabancının iltica başvurusunda bulunabileceğini yazdığını hatırlattı ve "Başkanın yetkisi ne kadar geniş olursa olsun, bu ona göçmenlik yasasını değiştirebilme gücünü vermez" dedi.

HALK GÖÇMENLERİ PROTESTO ETMİŞTİ

Orta Amerika'dan ABD'ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede gerginlik yaşandığı biliniyor. Orta Amerikalı göçmenlerin Tijuana'yı terk etmesini isteyen yüzlerce kent sakini sokaklara döküldü. ABD ve Meksika sınır geçişinde asker sayısını ve güvenliği artırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 5 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı kararı almıştı. ABD Yüksek Mahkemesi kararı onaylamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'un göçmenlerle ilgili kararına yine mahkeme freni Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:58:48