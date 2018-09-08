Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un eski kampanya danışmanına hapis /08 Eylül 2018 12:38

Trump'un eski kampanya danışmanına hapis

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya danışmanı George Papadopoulos'a hapis cezası verildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Papadopulos, FBI'ın Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmasında yalan söylediği iddiasıyla mahkemeye sevk edilmişti.
ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan George Papadopoulos, 'Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediği' gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Randy Moss, Papadopoulos'a ayrıca 1 yıl boyunca denetimli serbestlik ve 9 bin 500 dolar da para cezası verdi.
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