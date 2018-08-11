Samanyolu Haber /Gündem / Trump'u kınayan Kılıçdaroğlu yine yaranamadı: Ey Kılıçdaroğlu, ağzınla kuş tutsan da... /11 Ağustos 2018 22:22

Trump'u kınayan Kılıçdaroğlu yine yaranamadı: Ey Kılıçdaroğlu, ağzınla kuş tutsan da...

Tayyip Erdoğan, döviz kriziyle ilgili yaptığı konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilginç ifadelerle yüklendi

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Erdoğan şunları söyledi:

* Döviz kurlarındaki dalgalanma bahane, biz meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını gayet iyi biliyoruz, bunlar ülkemize açılan ekonomik savaşın kurşunları, gülleleri, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır.

* Sanıyorlar ki, döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak.

'CHP LİDERİ DÖVİZ BARONLARININ YANINDA'

* Birilerinin bize saldırısını anlıyorum da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Kılıçdaroğlu ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın… Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla.

* Hala koltuğu bırakamadın ama koltuk seni bıraktı, şimdi de döviz baronlarının yanında yer alıyorsun, sana ne gelecek onlardan?

'ENİNDE SONUNDA BELALARINI BULACAKLAR'

* Türkiye gibi bir ülkeyi, küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar elbette bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyecektir.

* Bizimle hesaplaşmak için böyle bel altı yöntemleri kullananlar, şunu unutmasın; dünyada ülkemize husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur.

* Gelişip büyür etki alanımızı genişletirken anlaşılan o ki birilerinin ayağına basmışız.

KILIÇDAROĞLU TRUMP'U KINAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, krizden çıkış için 13 madde sıralamış ve ''Trump’ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor, asla kabul etmiyoruz'' demişti. Buna rağmen Erdoğan ve AKP'ye yaranamadı

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