Samanyolu Haber /Dünya / Trump'u eleştiren İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti /10 Temmuz 2019 14:30

Trump'u eleştiren İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

Trump Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan diplomatik yazışma sızıntıları nedeniyle birkaç gündür İngiltere'nin Washington Büyükelçisi'ni hedef alıyordu.

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İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimi hakkında eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump büyükelçiyi eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.

E-postalarda Beyaz Saray hakkında "beceriksiz" ve "eşi benzeri olmayan bir şekilde işlevsiz" ifadeleri yer alıyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, e-postaları kimlerin sızdırdığını araştırdıklarını açıklamıştı.

Trump, Darroch için "Ülkesine iyi hizmet etmiyor", "Biz de o adamın büyük hayranı değiliz", "Kendisini artık istediğimiz bir kişi değil" ve "Aptal" gibi ifadeler kullanmıştı.

Sızdırılan e-postada Darroch'un Trump ve yönetimi için "beceriksiz" dediği ortaya çıkmıştı. 
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