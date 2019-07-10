Trump'u eleştiren İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti





İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimi hakkında eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump büyükelçiyi eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.





E-postalarda Beyaz Saray hakkında "beceriksiz" ve "eşi benzeri olmayan bir şekilde işlevsiz" ifadeleri yer alıyordu.





İngiltere Dışişleri Bakanlığı, e-postaları kimlerin sızdırdığını araştırdıklarını açıklamıştı.





Trump, Darroch için "Ülkesine iyi hizmet etmiyor", "Biz de o adamın büyük hayranı değiliz", "Kendisini artık istediğimiz bir kişi değil" ve "Aptal" gibi ifadeler kullanmıştı.





Sızdırılan e-postada Darroch'un Trump ve yönetimi için "beceriksiz" dediği ortaya çıkmıştı.