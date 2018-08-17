Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz. Neler olacağını göreceğiz /17 Ağustos 2018 20:06

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz. Neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'de ev hapsinde tutulmasına bir tepki daha geldi: ''Oturup hazmedecek değiliz. Bu işin sonunu daha görmedik. Neler olacağını göreceğiz.''

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Brunson'ın ev hapsine ikinci itirazının bir üst mahkeme tarafından da reddedilmesinin ardından Trump yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı ''Oturup hazmedecek değiliz'' diyerek ekledi: ''Bu işin sonunu daha görmedik.''

Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye uzun zamandır bir sorun. Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler ve o bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Çok uzun süre önce onu geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, yani daha bu iş bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz, insanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz."

?Trump'ın Brunson'ın 2 yıl tutukluluktan sonra ev hapsine çıkarılması ama serbest bırakılmamasına ilk tepkisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım getirmek olmuştu. 

Ardından Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelikte gümrük vergisini ikiye katladığını duyuran Trump, son günlerdeki açıklamalarıyla yeni yaptırımların yolda olduğuna dair gözdağı veriyor.

ABD Başkanı dün gece de şu tweeti atmıştı:

''Türkiye uzun yıllardır ABD'den istifade ediyor. Şimdi harika Hıristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki kendisinden artık muhteşem vatansever rehine olarak ülkemizi temsil etmesini istemeliyim. Masum bir adamın serbest bırakılması için bir şey ödemeyeceğiz, ama Türkiye'den kesintiye gideceğiz.''
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