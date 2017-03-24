Trump'tan vize hamlesi... ABD'ye gitmek çok ama çok zorlaşıyor...

Trump'tan bir hamle daha... ABD'ye gitmek zorlaşıyor





Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve söz konusu diplomatik belgenin de paylaşıldığı haberde, Trump yönetiminin yeni vize rejimine ilişkin katı güvenlik prosedürlerinin detayları yer aldı.







Belgeye göre, ABD'nin Vize Muafiyet Programı kapsamındaki 38 ülke hariç, dünya genelindeki vize başvurularında başvuru sahiplerinin birçok kişisel bilgisi detaylı olarak incelenebilecek.





Bakan Tillerson imzasını taşıyan 15 Mart tarihli belgede, "ülkenin terör tehdidine karşı korunması için yabancı girişlerinin daha sıkı güvenlik tedbirleriyle kontrol altına alınması" amacına vurgu yapıldı.





Son 5 yıldaki sosyal medya kullanımı sorulabilecek





Buna göre vize başvurusu yapan adayların son 15 yıldaki seyahat geçmişi, ikamet ettiği adresler, çalıştığı işyerleri ile son 5 yıldaki e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgiler sorulabilecek.





Vize başvurusu yapan kişilerin daha kapsamlı şekilde vize mülakatına alınması önerilen belgede, elçilik veya konsolosluklardaki yetkililerin "kimlerin ABD için tehdit olup olmadığına" karar vereceği ifade edildi.





6 ülkeye ekstra güvenlik prosedürü





Bunun yanı sıra İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'dan ABD'ye yapılacak vize başvurularında ise başvuru sahiplerinin bilgileri daha detaylı incelenirken, "daha önce DEAŞ'ın kontrol ettiği bir bölgede bulunup bulunmadıkları" da sorulacak.





Belgede daha önce DEAŞ'ın elindeki herhangi bir bölgede bulunan kişilerin tüm sosyal medya hesaplarının "zorunlu kontrole" tabi olacağı ve bu kişilerin sosyal medya hesaplarında terör örgütü ile ilgili paylaşım yapıp yapmadıklarının kontrol edileceği belirtildi.







Irak'a ayrı bir parantez açılan belgede, bu ülkenin Trump yönetiminin yeni vize düzenlemesinden muaf tutulduğu ancak özellikle daha önce DEAŞ'ın elinde olan bölgelerde bulunmuş Irak vatandaşlarının da aynı katı güvenlik prosedürlerine tabi olacağı ve tüm sosyal medya hesaplarının kontrol edileceği kaydedildi.





Vize prosedürü uzayacak





Tillerson'ın konsolosluk görevlilerine, "Güvenlik endişesi duyduğunuz herhangi bir durumda başvuruyu reddetmekte tereddüt etmeyin." diye seslendiği belgedeki adımların, zaten uzun süren Amerikan vizesi prosedürünü daha da uzatacağı ifade ediliyor.





ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten bir hafta sonra nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 3 ay ülkeye giriş yasağı getirmiş ancak kararın yürütmesi federal bir yargıç tarafından durdurulmuştu. 6 Mart'ta imzalanan, koşulları görece hafifletilmiş ve Irak'a muafiyet getiren yeni vize düzenlemesi de 16 Mart'ta yürürlüğe girmesine saatler kala federal bir yargıç tarafından askıya alınmıştı.





ABD Dışişleri Bakanlığının yürürlüğe soktuğu sıkı güvenlik incelemeleri, Trump'ın iki kez yargıya takılan vize düzenlemesinin tamamlayıcı bir unsuru olarak görülüyor.