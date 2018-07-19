Trump'tan Türkiye'ye tepki: Erdoğan bir şey yapmalı

Twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Trump, kararı Türkiye açısından "tam bir yüz karası" diye yorumladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin saygın Amerikalı din adamı Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir yüz karası. O çok uzun süredir rehin tutuluyor. @RT_Erdogan (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter adresi) bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O hiçbir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."

Trump, kamuoyu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la yakın bir görüntü sunmasına rağmen kendisi de yönetiminin tamamı gibi Rahip Andrew Brunson'un uzun süren bu tutukluluğu konusunda oldukça hassas.





Trump'tan önce ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da bilinen Helsinki Komisyonu, karara ağır tepki göstermişti.