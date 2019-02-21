Trump'tan Türkiye'ye F-35 engeli: Kanunu imzaladı, teslimat durdu

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durduran kanunu imzaladı.







S-400'LERLE İLGİLİ MADDE YENİDEN EKLENDİ





Kısaca CAATSA olarak bilinen yani "ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası" çerçevesinde hazırlanan torba kanunda yer alan madde, daha önce 2019 bütçe tasarısından son anda çıkarılmıştı. İmzalanan kararname incelendiğinde bu maddenin yeniden eklendiği görülüyor.





Bu onaylanan kanun tasarısına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik ortak bir rapor hazırlayacak. Raporda, bu sistemlerin alınmasının ne gibi tehditler oluşturacağı ve ne anlama geldiği ele alınacak. Raporun 1 Kasım 2019'a kadar hazırlanması talep edilirken, ayrıca o tarihe kadar da Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesinin durdurulması yer alıyor.







