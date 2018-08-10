Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Türkiye'ye bir şok daha... Sabah attığı Twit şok yaşattı /10 Ağustos 2018 16:34

Trump'tan Türkiye'ye bir şok daha... Sabah attığı Twit şok yaşattı

ABD Türkiye'den çelik ve alüminyum tarifelerine zam yaptı. Alüminyum vergisi yüzde 20 çelik vergisi yüzde 50 oldu.

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ABD korumacı ekonomi politikaları kapsamında alimünyum ve çelik vergilerini yükseltmişti. Trump bugün attığı bir tweet’te Türkiye’ye uygulanacak vergileri diğer ülkelere göre iki katına çıkardığını açıkladı.

Trump şu sözleri kullandı: Türkiye’ye çelik ve alüminyum vergilerini az önce iki katına çıkaran kararı imzaladım. Türk Lirası güçlü dolarımız karşısında düşüyor. Aliminyum vergisi yüzde 20, çelik vergisi yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu kez iyi değil.

Trump'un mesajının ardından Türkiye'de piyasalar karıştı... Dolar kuru, saat 16.30 itibariyle 6.7 TL'yi, Euro da 7.75 TL'yi geçti

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