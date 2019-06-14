Trump'tan 'saldırıları İran düzenledi' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda dün iki gemide meydana gelen patlamalardan İran’ı sorumlu tuttu. Trump, Körfez’de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili “İran yaptı” diye kesin konuştu.







Fox News’a demeç veren Trump, bu iddiasına kanıt olarak Amerikan ordusunun yayınladığı görüntüleri gösterdi. Trump, “İran’ı nasıl durduracaksınız” sorusunu ise “Göreceğiz” diye yanıtladı; dünya petrol ticaretinin merkezi olan Hürmüz Boğazı’ın kapanmayacağını, ‘kapansa bile bunun uzun sürmeyeceğini’ söyledi.





ABD ordusunun yayınladığı görüntülerde, İran Devrim Muhafızlarına ait bir devriye botunun Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığını iddia ediyordu.





Perşembe günü saldırıya uğradıkları söylenen tankerler, Norveç’e ait ‘Front Altair’ ve Japonya’ya ait ‘Kokuka Courageous’. ABD ordusunun yayımladığı siyah-beyaz görüntüler, Devrim Muhafızları botunun Japon tankerin gövdesinden patlamamış mayınları topladığını savunuyor. Ancak Şinzo Abe’nin İran’a Japonya’dan başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiği sırada böyle bir manzaranın gerçekleşmesi, pek çok uzman tarafından akla izana aykırı bulundu.





Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “ABD hükümetinin değerlendirmesi, Umman Körfezi’nde gerçekleşen saldırılardan İran İslam Cumhuriyeti’nin sorumlu olduğudur. Değerlendirmemiz, eldeki istihbarat, kullanılan silahlar ve gerekli uzmanlık ve yakın zamandaki benzer saldırılara dayanmaktadır” dedi.





Ardından Trump, Fox News’a, “Gece mayını almaya çalışan botu gördünüz, başarıyla da çekip aldılar. İran geride kanıt bırakmak istedi. Karanlıkta saptamaya yapan şeylerimizin olduğunu sanırım bilmiyorlar”diye konuştu.





Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni ve aynı zamanda da İran-Umman sınırını ayıran, iki ülkenin karasuları içerisinde yer alan Hürmüz Boğazı, stratejik önem taşıyor. Küresel petrol ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanıyor. Bu oran deniz üzerinden yapılan petrol ticaretinin de üçte biri demek. Küresel petrol tüketimi günde 100 milyon varil civarında. Hergün 17.2 milyon varil, Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. En dar noktası 33 kilometre genişliğindeki Boğazı etkileyen her türlü olay, küresel enerji piyasalarını dalgalandırıp ham petrol fiyatlarını arttırıyor. Washington’ın yaptırımlarına karşı Tahran da Hürmüz Boğazı’nı kapatıp petrol sevkiyatını engelleyebileceğine dair gözdağı veriyor.