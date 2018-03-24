Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Rusya'ya karşı flaş hamle... /24 Mart 2018 23:12

Trump'tan Rusya'ya karşı flaş hamle...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kararın arkasında Rus Albay Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesinin yattığı iddia ediliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Trump'ın, İngiltere'deki üst düzey istihbarat subayı olan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bu kararı aldığı iddia ediliyor. 

Trump'ın, 26 Mart tarihinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Skripal ve kızı Yulia 4 Mart’ta İngiltere'de bir restoranda sinir gazıyla zehirlenerek öldürülmüştü. Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) eski albayı olan Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010’da Rusya ile ABD arasında yapılan casus takasında yer almıştı.

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