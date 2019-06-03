Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı /03 Haziran 2019 23:27

Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

Trump, Ramazan Bayramı'nın tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında tüm Müslümanların bayramını tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bayram mesajı paylaşıldı.

Eşi Melania Trump ile en samimi duygularla Ramazan Bayramını tebrik ettiklerini kaydeden Trump, "Bu kutsal gün hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, fakirlere yardım etme, Tanrı'ya olan inançlarını kuvvetlendirme, ibadete sarılma ve diğer insanlarla yakınlaşma imkanı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Trump, mesajını, Ramazan Bayramı'nın tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisiyle tamamladı.

Göreve geldiği günden bu yana İslamofobik söylemleriyle eleştiri toplayan Trump, Beyaz Saray'daki görevinin ilk yılında iftar programı düzenlememiş, sonraki iki yılında ise iftar etkinliği organize etmişti.
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