Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan potansiyel rakibi Biden'e: Projedir /07 Temmuz 2019 13:17

Trump'tan potansiyel rakibi Biden'e: Projedir

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin 2020'de başkan aday adayları arasında adı öne çıkan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın bir 'ıslah projesi' olduğunu iddia etti.

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ABD'de 2020'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adayları arasında yer alan eski başkan yardımcısı Joe Biden hakkında mevcut başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Biden'ın bir 'ıslah projesi' olduğunu iddia etti.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: ?"Joe Biden bir ıslah projesidir. Yıllardır bizi dolandıran Çin ve diğer ülkeler onun kazanması için yalvarıyor. O ordumuzu, güvenlik güçlerimizi ve sağlık sistemimizi terk etti. Bütün diğer başkanların toplamından daha çok borç ekledi. Kazanamayacak!"

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