Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Pakistan'a: Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız /20 Kasım 2018 16:33

Trump'tan Pakistan'a: Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, terörist hamiliğiyle suçladığı Pakistan'a bu kez "Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız" resti çekti.

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Fox News Sunday'e demecinde Pakistan'ı ABD'den milyarlarca dolar almasına karşın Kaide lideri Usame bin Ladin'i saklamış olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın "ABD, madem terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban neden daha güçlü onu açıklasın" cevabı üzerine yeni salvoya geçti.

Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Trump, Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalayanın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) olduğunu hatırlatıp şöyle devam etti:

"Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısından hemen önce kitabımda ona dikkat çekmiştim. Başkan (Bill) Clinton bilindiği üzere bu fırsatı kaçırmıştı. Biz Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, onlar bize (bin Ladin'in) Pakistan'da yaşadığını asla söylemedi. Ahmaklar."
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