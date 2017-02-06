Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan NATO'ya destek /06 Şubat 2017 10:31

Trump'tan NATO'ya destek

ABD Başkanı Trump mayıs ayındaki G7 zirvesi sırasında müttefik ülkelerin liderleriyle biraraya gelecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 'NATO'yu güçlü bir şekilde desteklediğini' dile getirdiği belirtildi.

Trump'tan NATO'ya destek

ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında müttefik ülkelerin siyasi liderleriyle bir araya gelecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump telefon görüşmesi yaptığı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ‘NATO'yu güçlü bir şekilde desteklediğini' ve mayıs ayı sonundaki zirveye katılacağını söyledi.

Donald Trump'un Avrupalı bir kez daha ortaklarının angajmanlarını arttırmalarını istediğine de Beyaz Saray'ın açıklamasında yer verildi.
Washington'daki iktidar değişikliği Avrupalı müttefik ülkelerde Trump yönetiminin ittifakı tartışmaya açacağına dair endişelerle yol açmıştı. Trump bir televizyon mülakatında NATO'nun ‘demode' olduğunu söylemişti.
Cumartesi günü ABD Başkanı'nın mayıs ayı sonlarında İtalya'da yapılacak olan 7'ler Grubu (G7) zirvesine katılacağı açıklanmıştı.
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