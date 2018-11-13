Trump'tan Macron'a sert mesaj: 'Nazi işgalinde Almanca öğrenmeye başlıyordunuz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 'Avrupa ordusu' ve NATO ödenekleri konusundaki gerilim tırmanırken, Trump'tan Fransızları çok kızdıracak bir tweet geldi.





Trump'ın tweeti, son zamanlarda gerilim yaşadığı Macron'un Avrupa ordusu önerisinde bulunmasının ardından milliyetçiliği eleştiren konuşma yapmasının ardından geldi.





Yine Twitter'dan yazan Trump "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" diyerek ekledi:





"Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı."