Trump'tan İsrail'e 'o iki kadını ülkeye almayın' çağrısı

Daha önce de Demokrat Parti'den seçilerek Kongre'ye giren Omar ve Tlaib'i hedef alan Trump, "Geldiğiniz yere geri dönün" çağrısında bulunmuştu.







Nefret söylemine bir yenisini daha ekleyen Trump, iki kadın Kongre üyesinin İsrail'e sokulmaması için çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından bir tweet paylaşan Trump, Omar ve Tlaib için, "Yüz karası" ifadesini kullandı:





"İsrail, vekiller Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük zayıflık gösterir. Onlar İsrail ve Yahudi halkından nefret ediyor, üstelik görüşlerini değiştirmek için yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan eyaletleri onların yeniden seçilmesi konusunda zorlanacak. Onlar yüz karası!"





BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump temmuz ayında dört Kongre üyesi kadını hedef almış ve onlara, "Sevmiyorsanız bu ülkeyi terk edip geldiğiniz yere dönebilirsiniz" demişti.





Dört Kongre üyesi kadın ortak basın toplantısı düzenleyerek, Trump'ın sözlerinin gündemi saptırma çabası olduğunu vurgulamış ve, "Trump sadece bizi değil, çok sayıda insanı ötekileştirip susturmaya çalışıyor" açıklaması yapmıştı.





Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib ABD halkına seslenerek "Bu oyuna gelmeyin" diye seslenmişti.





Başkan Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında ABD vatandaşı olan dört Kongre üyesinin ülkeyi terk edebileceğini söylemiş, paylaşımları büyük tepki çekmiş ve ırkçılıkla suçlanmıştı.





Trump ise Kongre üyelerine yönelik açıklamalarına devam etmiş ve ırkçılık suçlamalarını reddetmişti.