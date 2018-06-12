Trump'tan ilk açıklama: Dünya Kuzey Kore'yle bağlantı kurmak istiyor

Trump'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:



Trump, konuşmasının başında Singapurlu yetkililere, Sinapur Başbakanı Lee'ye, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 'arkadaşım' dediği Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ve son olarak da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.





*Kim ile görüşmemiz dürüst, doğrudan ve verimliydi.





*Gerçek değişim mümkün.





Kim Jong-un'un 'çoktan önemli bir füze deneme sahasını yok etmeyi kabul ettiğini' söyleyen Trump bu ayrıntının iki liderin imzaladığı ortak deklarasyonda yer almadığını çünkü buna söz konusu belgenin oluşturulmasından sonra karar verdiklerini söyledi.





'DÜNYANIN GERİ KALANI GERÇEKTEN KUZEY KORE İLE BAĞLANMAK İSTİYOR'





*"Savaşın korkularının yerine barışın kutsamalarını koyabiliriz" diyen Trump "Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçtikten sonra başaracağı şeylerin sınırı yok. Dünyanın geri kalanı Kuzey Kore ile bağlanmak istiyor" dedi.





Trump, Kim'in 'halkı için yeni bir bolluk dönemini getiren bir lider olarak hatırlanacağını' söyledi.





'UYGUN ZAMANDA PYONGYANG'I ZİYARETE HAZIRIM'





Kim Jong-un'a yaptığı henüz belli olmayan bir gelecekte Beyaz Saray davetinin Kuzey Kore lideri tarafından kabul edildiğini açıklayan Trump, "Uygun zamanda Pyongyang'ı ziyarete hazırım" dedi.





'SAVAŞ OYUNLARINI DURDURACAĞIZ'





*Trump " Savaş oyunlarını durduracağız.(ABD'nin Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile her yıl yaptığı askeri tatbikatlar) Bu bize muazzam miktarda tasarruf sağlayacak" dedi.





YAPTIRIMLAR ŞİMDİLİK SÜRECEK





*Kuzey Kore'ye nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uygulanan yaptırımlar hakkında açıklama yapan Trump "Yaptırımlar nükleer silahların artık bir unsur olmadığından emin olduğumuz zaman düşecek. Onları kaldırmayı dört gözle bekliyorum" dedi.





KORE SAVAŞI SIRASINDA KUZEY'DE KALAN ABD ASKERLERİNİN KALINTILARI ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK





*Trump, Kore Savaşı sırasında esir alınan ve kaybolan ABD askerlerinin kalıntılarının ABD'ye geri verileceğini duyurdu. Bu konu hakkında askerlerin ailelerinden 'sayısız telefon' aldığını söyleyen Trump, görüşmede Kim'e sorduğunu belirterek 'Başardık" dedi. Trump, "Kalıntılar geri dönecek. Bu süreci bir an önce başlatacak" dedi.





Sputnik