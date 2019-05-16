Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Huawei kararnamesi /16 Mayıs 2019 09:55

Trump'tan Huawei kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin 'ulusal güvenlik riski teşkil eden' firmalardan telekomünikasyon ekipmanı almasını yasaklayan bir kararname imzaladı. Kararnamenin Çinli Huawei'ye yönelik olduğu bildiriliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şirketlerin "ulusal güvenlik riski teşkil eden" firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir kararname imzaladı.

ABD Ticaret Bakanlığı'na gönderilen kararnamenin, 150 gün içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Kararname, Çinli Huawei'nin etkisini kırmak için atılan adımlardan biri olarak yorumlandı.

ABD HUAWEİ İÇİN 'TEHDİT' DİYOR

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararnamenin, "ABD'nin bilgi ve iletişim teknolojilerini yabancı düşmanlardan korumayı" hedeflediğini söyledi.

Kararnamede herhangi bir ülke veya şirket ismi verilmedi ancak ABD'li yetkililer daha önce Huawei'yi bir "tehdit" olarak nitelemiş, müttefik ülkelere ise yeni nesil 5G ağlarda Huawei'yi kullanmamalarını telkin etmişti.

Huawei tarafından yapılan ekipmanların Çin tarafından casusluk amacıyla kullanılabileceğini düşünen Washington yönetimi, Ağustos ayında hükümet kurumlarının Huawei ve diğer Çin şirketlerinin ürünlerini kullanmasını yasaklayan bir karar almıştı.

5G YARIŞI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Çinli şirket Huawei, Çin'le ABD arasındaki 5G yarışında önemli bir rol oynuyor. Trump yönetiminin bu sebeple şirketi hedef aldığı ve ABD müttefiklerini de şirketin ürünlerini kullanmamaya çağırdığı biliniyor.

Çin'in 5G teknolojisinde ABD'nin önünde olduğuna dair çıkan raporların ardından ABD yönetimi konuyu "ulusal güvenlik sorunu" ilan etmiş ve Çinli şirketlere yaptırım yoluna gitmişti.
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