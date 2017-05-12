Trump'tan görevden aldığı FBI Başkanı'na sert sözler

Trump'ın Comey'den, seçim kampanyası sırasında Rusya ile bağlantıları olduğu iddialarına yönelik soruşturmayı kapatmasını istediği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı, Rusya'nın seçim kampanyasına müdahale edip etmediğini kendisinin de bilmek istediğini vurguladı, "Rusya bağlantısına" yönelik iddiaları ise bir kez daha reddetti.

Trump NBC'ye verdiği mülakatta ayrıca Comey'e FBI'ın doğrudan kendisi hakkında soruşturma yürütüp yürütmediğini sorduğunu, kendisine "Hayır" yanıtı verildiğini söyledi.

FBI, 'Trump-Rusya bağlantısı' iddiasını soruşturmayı sürdürecek

Öte yandan, Comey'in yerine FBI başkanlığına vekâleten atanan Andrew McCabe, Senato İstihbarat Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

McCabe, FBI'ın, "Trump-Rusya bağlantısı" iddiasını soruşturmayı sürdüreceğini söyledi.

Andrew McCabe ayrıca soruşturmayı saptırmaya yönelik her türlü teşebbüs hakkında Kongre'yi bilgilendireceğini belirtti.





Şartlar ve kararlar değişse de FBI çalışanlarının işlerine devam edeceğini vurgulayan McCabe, "Bugüne kadar soruşturmamıza ket vuracak bir çaba olmadı. Kısaca söylemek gerekirse, FBI çalışanlarını doğru olanı yapmaktan alıkoyamazsınız. Görevimiz, Amerikan halkını korumak ve anayasaya uygulamak" dedi.

McCabe, soruşturmanın hedefinde Trump'ın olup olmadığına dair soruyu ise devam eden soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek yanıtlamayı reddetti.





Görev süresi 2023'te dolacaktı





4 yıl önce atanan James Comey'nin görev süresi 2023'te dolacaktı.





James Comey'nin 8 gün önce Senatosu Adalet Komitesi oturumu sırasında Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın elektronik postaları hakkında "hatalı bilgi" verdiği ortaya çıkmıştı.





Comey önce Temmuz ayında, daha sonra da başkanlık seçimlereine az bir süre kala Ekim ayı sonunda, Hillary Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu. 3 Mayıs'ta ise Clinton'ın seçim kampanyasını yöneten Huma Abedin'in "yüz binlerce gizli yazışmayı" eşine ilettiğini açıklamıştı.

Ancak söz konusu elektronik postaların sayısının ancak "bir avuç" olduğu ve çoğunun gizlilik öğesi içermediği ortaya çıkmıştı.





Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.